"Dorsal en altura": Aviso por temperaturas de hasta 31°C en tres regiones de la zona centro-sur este fin de semana

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a tres regiones de la zona centro-sur de Chile este fin de semana

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la mañana de este viernes 21 hasta la noche de este domingo 23 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el fenómeno se presentaría en el litoral, Cordillera de la Costa, en el valle y la precordillera de las regiones del Maule y Ñuble. Lo mismo se espera para el Biobío, exceptuando el litoral.

Temperaturas de hasta 31°C

En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:

Región del Maule

Litoral: entre 22°C y 24°C el viernes y sábado.

Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C el viernes, sábado y domingo.

Valle: entre 28°C y 30°C el viernes, sábado y domingo.

Precordillera: entre 28°C y 30°C el viernes, sábado y domingo.

Región de Ñuble

Litoral: entre 22°C y 24°C este viernes y sábado.

Cordillera de la Costa: entre 26°C y 28°C el viernes, sábado y domingo.

Valle: entre 28°C y 30°C el viernes, sábado y domingo.

Precordillera: entre 28°C y 30°C el viernes, sábado y domingo.

Región de Biobío

Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C este viernes, sábado y domingo.

Valle: entre 28°C y 30°C este viernes, sábado y domingo.

Precordillera: entre 29°C y 31°C este viernes, sábado y domingo.

