Por núcleo frío: DMC emite avisos de vientos y tormentas eléctricas en regiones del norte de Chile

17 nov. 2025 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes dos avisos meteorológicos por “viento normal a moderado” y “probables tormentas eléctricas” que afectarán a cuatro regiones de la zona norte del país.

Según la DMC, un aviso meteorológico se emite cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Aviso por viento normal a moderado

El aviso por viento moderado responde a la condición sinóptica de “núcleo frío” y afectará a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El aviso está vigente desde la mañana de este martes 18 y continuará activo hasta la noche del miércoles 19 de noviembre.

Región de Arica y Parinacota

Litoral: 25-40 km/h (martes 18)

Región de Tarapacá

Litoral: 25-40 km/h (martes 18)

Cordillera Costa: 25-40 km/h (miércoles 19)

Pampa: 25-40 km/h (miércoles 17)

Región de Antofagasta

Litoral: 25-40, con ráfagas de 50 km/h (martes 18)

Cordillera Costa: 40-60, con ráfagas de 70 km/h (miércoles 19)

Pampa: 25-40, con ráfagas de 50 km/h (miércoles 19)

Región de Atacama

Litoral: 25-40, con ráfagas de 50 km/h (martes 18)

Aviso por probables tormentas eléctricas

Producto del mismo núcleo frío, la DMC emitió un segundo aviso por la probabilidad de tormentas eléctricas entre la mañana y noche del miércoles 19 de noviembre.

Las tormentas podrían presentarse en la cordillera de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

