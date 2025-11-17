Hasta 36°C en la RM: Este lunes es el día más caluroso de la semana en Santiago y el resto de la zona central

17 nov. 2025 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Se espera que este lunes 17 de noviembre sea la jornada más calurosa de la semana en Santiago y en el resto de la zona central del país. Y así lo adelantó las primeras horas de este lunes, las cuales dejaron una temperatura mínima cálida.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo y reveló las temperaturas máximas que se registrarían durante esta tarde.

El pronóstico de Jaime Leyton

El experto sostuvo que este lunes será "una jornada calurosa desde la región de Coquimbo hasta la región de Ñuble y Biobío".

"Con sofoco el calor en la macrozona central, regiones de Valparaíso, Metropolitana y también en la región de O'Higgins", agregó.

De hecho, señaló que "en la playita van a tener una alta temperatura", con 26°C en Valparaíso. "Esto no es habitual", sostuvo.

¿Qué se pronostica en Santiago?

Leyton expuso que "Santiago va a estar prendido por esta alta temperatura. Hasta los 33°C en Santiago, pero en Colina va a estar más alta, con 36°C".

"Es un día de mucho calor, así que, por lo menos, de 2°C a 3°C más en el sector más cálido de la Región Metropolitana, que es Colina, Polpaico, Tiltil, Huechún", sostuvo.

Temperaturas mínimas y máximas para este lunes

La Serena: 11°C y 20°C.

Valparaíso: 13°C y 26°C.

Los Andes: 12°C y 33°C.

Santiago: 12°C y 33°C.

Rancagua: 12°C y 29°C.

Talca: 11°C y 30°C .

Chillán: 8°C y 27°C.

Concepción: 9°C y 23°C.

"Este martes se vuelve a repetir el calor, pero más concentrado entre la Región Metropolitana y la región de Ñuble, así que vamos a tener dos días de calor en la zona central", dijo Leyton.

