Meteorología advierte por altas temperaturas en seis regiones por una "circulación ciclónica en superficie y una dorsal en altura"

17 nov. 2025 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes una advertencia por altas temperaturas en seis regiones de la zona central del país para los próximos días, con máximas de hasta 34°C.

¿Dónde y cuándo se registrarán las altas temperaturas?

El evento, que responde a una "circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura", se desarrollará entre el martes 18 y miércoles 19 de noviembre.

El fenómeno se dará en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble, específicamente en las zonas de cordillera de la costa, valles y precordillera.

De acuerdo a la advertencia, en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins se esperan altas temperaturas solo el martes, mientras que en Maule y Ñuble se registrarán ambos días.

Máximas de hasta 34°C

En la región de Coquimbo la temperatura más alta será de 32°C y se dará en la precordillera, misma zona en el caso de Valparaíso, aunque con una máxima que llegará a los 34°C.

En Región Metropolitana, también en la precordillera, el termómetro alcanzará 34°C. En O'Higgins, en cambio, bajará levemente hasta los 31°C, tanto en precordillera como en valles.

En toda la región del Maule se esperan 30°C de máxima el día martes. El miércoles también, excepto en la cordillera costa.

Finalmente, en la precordillera de Ñuble las altas temperaturas bordearán los 30°C el martes. Lo mismo sucederá el miércoles en precordillera y valles.