Sigue el calor en Santiago y el resto de la zona central: Se esperan hasta 34°C y rachas que llegarían a los 50 km/h

18 nov. 2025 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Se había anunciado que el pasado lunes iba a ser la jornada más calurosa de la semana en Santiago y el resto de la zona central, pero puede ser que sea igualada o incluso superada este martes.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo y adelantó altas temperaturas para este 18 de noviembre, pero además advirtió sobre fuertes vientos en algunos sectores.

Calor en la zona central

"Listos y listas para una jornada de calor intenso en este noviembre que nos sorprende con dos jornadas al menos de altas temperaturas en los valles de la zona central", señaló el comunicador.

"El calor sigue presente acá en los valles de la zona centro, desde el interior de Valparaíso y, otra vez, hasta la región de Biobío y Ñuble, con temperaturas generosas para la época", sostuvo.

En ese sentido, expuso que en la costa se espera "otra vez calor. O sea, esperamos 23 grados en Valparaíso. Ayer llegaron a 25°C en la playa, pero arriba a 31°C en Rodelillo, 34°C en Jardín Botánico".

Las temperaturas máximas pronosticadas para este martes

La Serena: 20°C

Valparaíso: 23°C

Los Andes: 34°C

Santiago: 32°C

Rancagua: 31°C

Concepción: 23°C

Talca: 30°C

Chillán: 28°C

Viento en la zona central

Sepúlveda también indicó que el calor estará acompañado de vientos en algunos sectores de la zona central. "Van a llegar las rachas a unos 30 o 40 kilómetros por hora (km/h) al interior de Biobío, Ñuble y Maule", sostuvo.

"En la costa puede haber rachas de 50 km/h. Hablo de Valparaíso, O'Higgins, incluso la región de Coquimbo y hacia el norte también, 30 km/h", aseguró.

Todo sobre El Tiempo