Temblor sacude a la zona sur del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este miércoles, a las 03:39 horas, un temblor de magnitud 5.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 141 km al oeste de Tirúa, en la región de Biobío, el cual tuvo una profundidad de 23 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
