Temblor sacude a la zona sur del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles, a las 03:39  horas, un temblor de magnitud 5.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 141 km al oeste de Tirúa, en la región de Biobío, el cual tuvo una profundidad de 23 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

