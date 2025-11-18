Fuerte temblor se registra en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

18 nov. 2025 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes 18 de noviembre, a las 16:58 horas, un temblor de magnitud 4,4 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al noreste de Paposo, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 63 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.