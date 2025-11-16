Emiratos Árabes da por ganador a Johannes Kaiser: Kast llega segundo y Jara queda en el cuarto lugar

16 nov. 2025 - 13:00 hrs.

Los chilenos residentes en los Emiratos Árabes Unidos dieron por ganador al candidato Johannes Kaiser, convirtiéndose, de momento, en el primer y único país en el que el diputado ha resultado vencedor.

En el marco de las Elecciones Presidenciales que este domingo se celebran en Chile, en el país del Medio Oriente se llevaron a cabo los sufragios como de costumbre, para luego dar paso al conteo de votos.

De acuerdo a los resultados parciales, Kaiser obtuvo un total de 38 preferencias, seguido de José Antonio Kast con 29, y Evelyn Matthei con 26. Jeannette Jara quedó en cuarto lugar con 19 votos.

Resultados en Emiratos Árabes Unidos

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

