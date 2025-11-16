Resultados en el extranjero: Revisa quién ganó en Italia y cómo le fue a todos los candidatos

16 nov. 2025 - 17:13 hrs.

La comunidad chilena que vive en Italia se hizo presente en los locales de votación de ese país para emitir su sufragio, en el marco de las Elecciones Presidenciales chilenas que se celebran este domingo.

De acuerdo a información preliminar obtenida por Meganoticias, la vencedora resultó ser la candidata Jeannette Jara con un total de 444 votos, seguida de Evelyn Matthei con 175 votos.

Resultados en Italia



Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

