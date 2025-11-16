Voto en el extranjero: Jeannette Jara gana en Finlandia

16 nov. 2025 - 16:59 hrs.

Tras finalizar la votación de los chilenos que residen en Finlandia a raíz de las Elecciones Presidenciales que se celebran este domingo en nuestro país, se dieron a conocer los resultados parciales.

De acuerdo a información preliminar obtenida por Meganoticias, la vencedora resultó ser la candidata Jeannette Jara con un total de 103 votos, seguida de José Antonio Kast con 42 votos.

Resultados en Finlandia

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que pueden ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

Todo sobre Elecciones Chile