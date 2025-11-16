16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 18 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 18

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 18, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 1.706 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 18

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 18

Rodrigo Bravo (AH).

Paulina Álvarez (AH).

Edward Robinson (AH).

Daphne Saldaña (FRVS).

Ángela Véliz (FRVS).

Consuelo Veloso (PR).

Lucía González (DC).

Rodrigo Hermosilla (PS).

Mónica Muñoz (PPD).

Karina Cartagena (FA).

Rubén Martínez (PDG).

Daniela Olguín (PDG).

Carlos Bascuñán (PDG).

Carolina Morales (PDG).

Rodrigo Vergara (PDG).

Gustavo Benavente (UDI).

Paula Retamal (UDI).

Gladys González (DEM).

Rodrigo Ramírez (RN).

Macarena San Martín (RN).

Génesis Veloso (PSC).

Cristóbal García (REP).

Daniel Bustos (REP).

Cristián Menchaca (REP).

Joaquín Morales (PNL).

