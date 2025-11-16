Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 2: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 2 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 2
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 2, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 734 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 2
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 2
- Marco Calcagno (AH).
- Rubén Rojo (AH).
- Ángel Campos (FRVS).
- Enzo Morales (FRVS).
- Matías Ramírez (PC).
- Carlos Carvajal (PPD).
- Abraham Díaz (DC).
- Noemí Salinas (FA).
- Patricio Quisbert (PDG).
- Ana Toro (PDG).
- Claudio Sáez (PDG).
- Ximena Naranjo (UDI).
- Vittorio Canessa (EVO).
- Iván Jiménez (DEM).
- Ramón Galleguillos (RN).
- Jorge Muñoz (REP).
- Cristián Cabezas (PSC).
- Álvaro Jofré (PNL).
- Agustín Rendic (PNL).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
Leer más de