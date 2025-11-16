Logo Mega

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 2: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 2 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 2

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 2, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 734 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 2

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 2

  • Marco Calcagno (AH).
  • Rubén Rojo (AH).
  • Ángel Campos (FRVS).
  • Enzo Morales (FRVS).
  • Matías Ramírez (PC).
  • Carlos Carvajal (PPD).
  • Abraham Díaz (DC).
  • Noemí Salinas (FA).
  • Patricio Quisbert (PDG).
  • Ana Toro (PDG).
  • Claudio Sáez (PDG).
  • Ximena Naranjo (UDI).
  • Vittorio Canessa (EVO).
  • Iván Jiménez (DEM).
  • Ramón Galleguillos (RN).
  • Jorge Muñoz (REP).
  • Cristián Cabezas (PSC).
  • Álvaro Jofré (PNL).
  • Agustín Rendic (PNL).

