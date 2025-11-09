Cantante de rancheras Alanys Lagos relata intento de encerrona que sufrió junto a su equipo: "Creemos que fue un impacto de bala"

09 nov. 2025 - 11:00 hrs.

Una peligrosa situación vivió la reconocida cantante de rancheras, Alanys Lagos, mientras se dirigía a Copiapó junto a su equipo para una presentación en la capital de la región de Atacama.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, la intérprete explicó la situación que le ocurrió, relatando que fueron víctimas de una encerrona.

"Creemos que fue un impacto de bala"

"Les quiero contar algo que nos pasó en la madrugada. Veníamos viajando de Santiago a Copiapó, y a eso de las 5:00 AM, pasamos el peaje de Tongoy y más adelante sentimos que el bus paró súper fuerte", partió contando Alanys Lagos.

"Me cuentan los chóferes del bus y la Margarita, que es nuestra tour manager, que unos encapuchados intentaron hacernos una encerrona, pero gracias a los tíos del bus no pudieron. Ellos partieron rápido y esquivaron a los tipos encapuchados", agregó la cantante.

De acuerdo a su relato, los antisociales habrían utilizado armas para realizar la encerrona. "Creemos nosotros que fue un impacto de bala que justo dio en el vidrio del lado derecho, donde iba Margarita sentada. Gracias a Dios, la bala pasó por detrás de ella. Creemos que fue una bala", aseguró.

En el registro audiovisual que compartió la artista, también adjudicó capturas de cómo quedó el vidrio del bus en el que iba junto a su equipo.

Alanys Lagos también aprovechó la instancia para agradecer que la situación no escaló a mayores. "A pesar de todo, algo que podría haber sido otra versión de esta historia, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Por eso yo encuentro que siempre es importante orar antes de salir de un lugar, siempre estar hablando con Dios, porque estoy más que segura que el único que nos estuvo cuidando ahí en todo momento fue Él", afirmó la arista.

"Podría haber pasado algo, pero no fue así. Gracias a Dios estamos ya en Copiapó y ya preparándonos para salir a darlo todo el día de hoy en el escenario", concluyó.

