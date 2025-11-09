La travesía de Daniel Valenzuela para acompañar a sus hijas en Chile y Canadá: "Ellas son prioridad"
El animador de televisión, Daniel Valenzuela, tiene dos hijas producto de su relación con la periodista Paloma Aliaga. Se trata de Eloísa, de 17 años, y Alondra, de tan solo 14.
La menor se encuentra viviendo en Canadá, ya que está cursando un intercambio académico para perfeccionar su inglés y así desempeñarse de mejor manera en lo que la apasiona, la actuación.
Pero, por otro lado, su hija mayor, está en Chile y acaba de salir de 4° medio, sin embargo, Daniel tuvo que vivir una verdadera travesía para poder acompañar a Eloísa en este momento tan importante de su vida.
¿Qué dijo Daniel Valenzuela sobre sus hijas?
Lo anterior, ya que el pasado 29 de octubre viajó a Vancouver para acompañar a Alondra y el pasado 4 de noviembre regresó a Chile para poder estar en la licenciatura de Eloísa, recorriendo más de 21 mil kilómetros en tan solo 10 días.
"Para mí siempre es un placer, eso es un regalo, poder estar ahí en momentos importantes. Yo lo necesito más que ellas, porque en realidad, no sé si era tan necesario para la 'Alo', pero para mí sí", contó Daniel al diario Las Últimas Noticias.
"Para mí es prioridad, y lo planteo así siempre en cualquier tipo de relación. Ellas son prioridad. Tengo ese fanatismo... Lo que dure, porque van a crecer y ya no pescan más", agregó.
