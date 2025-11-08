"Hemos surfeado todo tipo de olas": Fernanda Urrejola dedica emotivo mensaje a su esposa y revela fotos de su matrimonio

08 nov. 2025 - 16:15 hrs.

La actriz Fernanda Urrejola utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su pareja, la cineasta Francisca Alegría, con quien se casó en octubre pasado.

Ambas cumplieron ocho años de relación, motivo por el que Urrejola decidió revelar algunas fotos de su matrimonio.

El emotivo mensaje de Fernanda Urrejola

"Ocho años de aventuras, entre diversos periodos de estrés... Ocho años de sueños imaginados y realizados. Ocho años de amor radical", partió relatando la actriz.

"Quienes nos conocen bien, saben que en estos ocho años juntas hemos surfeado todo tipo de olas, incluyendo una que nos revolcó, pero que nos llevó a amarnos más honestamente", agregó la intérprete.

Luego, Fernanda Urrejola aprovechó de hacer una reflexión y escribió: "En tiempos tan violentos y polarizados como estos, donde la bondad es vista como una debilidad, celebrar el amor nos parecía casi un acto de resistencia... pensamos que quizás, si nos enfocáramos más en amar incondicionalmente, se suavizaría esa fibra tan delicada que llamamos realidad".

Por último, la actriz aprovechó de agradecer el cariño de sus familiares y cercanos "que nos han acompañado en este camino y gracias también por haber hecho de ese día un rito perfecto. A quienes nos han llenado de bendiciones y buenos deseos, queremos que se multipliquen para tod@s".

En las fotos se puede ver a Fernanda Urrejola y Francisca Alegría vestidas de color blanco, donde también un perrito fue parte de las capturas.

Mira acá la publicación de Fernanda Urrejola

