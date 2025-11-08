Marcelo Ríos sorprende al lucir auto que vale alrededor de $300 millones: "Es un vicio"

08 nov. 2025 - 15:15 hrs.

Marcelo Ríos, cada cierto tiempo, hace noticia con sus publicaciones en redes sociales. Y este sábado no fue la excepción.

En su cuenta de Instagram, el “Chino” puso siete fotografías de un lujoso auto: Un Lamborghini.

Valor y características

El auto está avaluado en alrededor de $300 millones y su potencia es innegable. De hecho, de 0 a 100 kilómetros solo tarda 3 segundos.

El exnúmero 1 del tenis mundial agregó en su publicación: “Es un vicio, pero me hacen feliz”.

Los comentarios no se hicieron esperar, diciéndole “usted se merece eso y más. Una joya para el número uno, como debe ser”, “lo más grande del deporte chileno”, “placeres que puedes y debes”, y “el Number 1 puede hacer lo que quiera”.

Esta fue la publicación del "Chino"