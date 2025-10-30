30 oct. 2025 - 09:14 hrs.

Alondra Valenzuela, de 14 años, dejó Chile para vivir una experiencia única: un semestre en Canadá como parte de un intercambio académico que le permitirá perfeccionar su inglés y seguir creciendo en su gran pasión, la actuación.

A poco más de dos meses de aquella emotiva despedida, su padre, el animador Daniel Valenzuela, no resistió la distancia y decidió viajar hasta Vancouver para reencontrarse con su hija, fruto de su extinta relación con Paloma Aliaga.

Daniel Valenzuela viajó hasta Canadá para reencontrarse con su hija actriz, Alondra

Según comentó Daniel a Las Últimas Noticias, permanecerá algunos días en la ciudad cadadiense, alojandose en un lugar cercano a la casa donde vive la adolescente con la familia que la acoge. "Dos meses y medio pueden no parecer tanto, pero es duro", reconoció.

Además, destacó que fue un alivio ver que su retoña se está adaptando son mayores inconvenientes: "En este tiempo ella se ha enfrentado a desafíos nuevos, a tener que adaptarse a situaciones sola, resolver cosas, y se nota que ha resistido, que se ha pegado un salto. Me alegra verla así. Está más grande, más madura. Es potente igual".

Alondra y Daniel Valenzuela

Alondra, quien ha demostrado sus dotes actorales en diferentes teleseries de Mega, donde destacan "Verdades Ocultas", "Demente" y "Generación 98", se encuentra participando en talles de música, cine y teatro. Según contó su padre, ya recibió una oferta para participar en un proyecto.

Sin embargo, el locutor radial afirmó que la adolescente tiene sus dudas: "Está en una etapa en que se cuestiona un poco más las cosas. Como está un poco más grande, a veces, le piden papeles más mandos, con cosas que de repente le hacen un poco de ruido todavía".

"Se puede ver mayor, pero tiene 14 años. Para efectos de cine puede hacer cosas más de grande, pero aún no quiere. Y está perfecto que en su libertad ella decida qué quiere y que no quiere hacer. Que todo lo que haga le haga bien y que no le incomode", sostuvo.

