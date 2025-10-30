"Un amante increíble": Cristina Tocco confirma romance con DT chileno

30 oct. 2025 - 00:30 hrs.

A estas alturas, las revelaciones de figuras del espectáculo sobre romances del pasado suelen llamar la atención del público, y esta vez fue el turno del exdirector técnico Jorge "Peineta" Garcés, quien sorprendió al hablar de una antigua relación con la actriz argentina Cristina Tocco.

Durante su participación en el programa "Máximas" de TNT Sports, Garcés contó que años atrás tuvo una historia sentimental con la artista. "Tuve una relación con una mujer muy linda, no solo físicamente, eso no es lo más importante. Ella lo dijo en algún momento. La reté, habló de otras cosas más personales", señaló el exentrenador, sin entregar mayores detalles sobre el vínculo.

La respuesta de Cristina Tocco

Tras la emisión del programa, el medio Página 7 se contactó con Cristina Tocco para conocer su versión de los hechos, y la actriz confirmó la información entregada por Garcés. Según comentó, efectivamente existió una relación entre ambos, aunque fue breve.

"Fue un affaire de poquitos días, por Dios", aclaró, antes de destacar la buena impresión que conserva del exdirector técnico. "Es un tipazo, es un caballero. No pasa muy a menudo en el fútbol encontrar gente tan caballeresca… y además, es un amante increíble", comentó entre risas.

La actriz también se refirió con humor a la exposición mediática que generaron las palabras de Garcés, señalando que no esperaba que él hiciera pública la historia. "¡Peineta, cómo me expones, no me quemes!", expresó la actriz.

Tanto Garcés como Tocco coincidieron en describir el vínculo como una relación de corta duración, que ambos recuerdan con afecto y sin mayores complicaciones. Hasta ahora, ninguno había hablado públicamente del tema, por lo que la confirmación de ambas partes dio cierre a una historia que, según ellos mismos, se mantuvo en reserva durante años.

