Huyó con una niña chilena de dos años a Colombia: Fue extraditado a Chile y quedó en prisión preventiva

25 ag. 2025 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano colombiano quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía luego de huir en 2024 desde Quillón, en la región de Ñuble, hasta Bogotá, Colombia, con una niña chilena de 2 años.

Según informó la fiscal subrogante Carolina Mandiola Silva, el 24 de abril de 2024 el imputado —quien mantenía una situación migratoria irregular en Chile— recibió a la menor con la condición de devolverla a su madre dos días después. El sujeto es su padre registral, pero no biológico.

Fue detenido por la policía colombiana

No obstante, en un acto planificado, viajó con la niña durante 10 días recorriendo distintas ciudades: Santiago, Vallenar, Copiapó, Caldera, Iquique y Pozo Almonte. Desde allí cruzó por un paso no habilitado hacia países limítrofes, logrando llegar entre el 3 y 6 de mayo a Colombia.

El hombre fue finalmente detenido en Bogotá el 15 de mayo de 2024 por la policía local, aún en compañía de la niña. Su extradición a Chile se concretó el pasado jueves.

“En un trabajo en conjunto realizado por la Policía de Investigaciones de Chile y con el apoyo de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, se logró la extradición del imputado, quien arribó al país el jueves recién pasado. Tras ello se controló su detención, se formalizó la investigación y el Tribunal decretó su prisión preventiva”, señaló la persecutora.

Finalmente, el tribunal estableció además un plazo de tres meses para la investigación, la cual fue llevada adelante junto a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI.