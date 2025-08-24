Temblor se registra en la zona centro-norte: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

24 ag. 2025 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, a las 22:41 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 48 km al sur de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 23 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.