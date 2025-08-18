Por sobre las expectativas: PIB del segundo trimestre crece un 3,1% impulsado por el aumento de la inversión
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,1% en el segundo trimestre respecto del mismo período del año anterior, gracias al aumento de las inversiones y un mayor dinamismo del comercio y la minería, informó el lunes el Banco Central.
El PIB del segundo trimestre de 2025 se ubicó por encima del 2,9% que había estimado el mercado.
¿Qué informó el Banco Central?
"Este resultado fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión", sostuvo el ente emisor.Ir a la siguiente nota
Entre abril y junio impactaron sobre el desempeño del PIB un mayor dinamismo de las actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera, agregó el Banco Central.
Ministro Mario Marcel valora las cifras de crecimiento
El ministro de Hacienda, Mario Marcel (IND), celebró las cifras: "Se ha ido consolidando un ritmo de crecimiento superior al que muchos habían estimado", dijo el ministro a la prensa.
"Tenemos cifras sustantivas de crecimiento para la pesca, la agricultura, la industria manufacturera, el turismo, el comercio y la minería", agregó.
El año pasado, el PIB chileno creció 2,6%. En 2022 la expansión fue de 2,8%. Para 2025, el Banco Central proyecta un incremento del Producto Interno Bruto de entre un 2% y 2,75%, y prevé que el año termine con la inflación en 3,7%.
Leer más de
Notas relacionadas