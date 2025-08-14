Estación de servicio abrirá su primera sucursal en la Región Metropolitana: ¿Dónde estará ubicada?

14 ag. 2025 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Fue en el mes de octubre de 2024 cuando la empresa de distribución de combustibles Gulf anunciaba su arribo al país. Desde entonces han pasado varios meses, lapso en que la compañía le dio inicio a sus operaciones en Chile.

Ahora, la firma ha comunicado que prepara la inauguración de una estación de servicio en la Región Metropolitana, tras ya establecer presencia en la región de Valparaíso, O'Higgins y La Araucanía.

¿Dónde estará la primera estación de servicio de Gulf en la Región Metropolitana?

La apertura de la primera estación de servicio de Gulf en la Región Metropolitana estará emplazada en la comuna de Colina, a la espera de la apertura de otras sucursales en otras partes de la capital próximamente.

"La llegada de Gulf a la Región Metropolitana marca un punto de inflexión en nuestro plan de crecimiento. Es un paso clave hacia nuestro objetivo de estar presentes en todo el país, ofreciendo un servicio de calidad, cercano y confiable", señaló Micael Kohn, gerente general de Combustibles Cabal, empresa que opera las operaciones de Gulf.

Gastón Mienko, VP Latam de Gulf Oil International, indicó que "luego de establecernos con éxito en distintos países como Brasil y Argentina, llegar a la capital de un país tan importante para nosotros como es Chile representa un paso clave en nuestra estrategia para consolidar la presencia de Gulf a nivel latinoamericano".

Paralelamente, la compañía inaugurará una nueva estación en Valparaíso, sumando su segunda instalación en dicha región.