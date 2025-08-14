Empresa ligada a la familia Paulmann Mast deberá irse a quiebra tras no llegar a acuerdo con sus acreedores

14 ag. 2025 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una negativa por parte de sus acreedores fue la que recibió la empresa de abarrotes y limpieza, Abastecedora del Comercio (Adelco), por lo que la compañía ligada a la familia Paulmann Mast deberá irse a la quiebra al no aprobarse su plan de reorganización judicial.

De acuerdo a lo que confirmó el veedor del proceso, Patricio Jarame, a La Tercera, los acreedores garantizados, quienes concentran los mayores montos de deuda, votaron en contra al no quedar conformes con la propuesta de Adelco, que buscaba evitar esta situación.

La quiebra de Adelco

"Después de ocho meses de negociación, el proceso fue muy duro. Los principales acreedores no aceptaron la propuesta, ya que en todo ese tiempo no se logró avanzar en lo que buscaban", dijo Jamarme.

"Los términos presentados ahora tampoco fueron aprobados, y no se permitió realizar nuevas modificaciones, dado que no se veía una real posibilidad de que la empresa subsistiera", explicó.

“La liquidación se dictará probablemente mañana. El liquidador será Nelson Machuca. Los acreedores garantizados rechazaron la propuesta por unanimidad; se trata de los bancos y principales acreedores, que representan más del 60% del total del pasivo", agregó.

Cabe destacar que fue en diciembre de 2024 cuando la compañía inició el proceso de reorganización por presentar pasivos 35 millones de dólares, siendo los acreedores más importantes Banco Itaú, Santander y Tanner Servicios Financieros.