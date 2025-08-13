Regalarán 10.000 donas en cinco ciudades de Chile: Estos son los pasos que debes seguir

13 ag. 2025 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias son las que tendrán los fanáticos de las donas. Esto porque Rappi, en el marco de su décimo aniversario, realizará una activación especial desde hoy miércoles 13 de agosto, en lo que será una alianza con la cadena especializada Dunkin'.

Esto se hará efectivo en tiendas seleccionadas de Santiago, Viña del Mar, Concepción, La Serena y Antofagasta, entregando un total de 10 mil donas.

La acción está estrictamente relacionada con los inicios de la aplicación en Colombia, donde se regalaban donuts con fin de incentivar la descarga de la aplicación.

¿Cómo participar de la promoción?

Para ser parte de esta promoción, los usuarios deberán cumplir dos simples pasos: tener descargada la aplicación de Rappi y unirse a la comunidad oficial de WhatsApp, escaneando un código QR disponible en los puntos de venta, donde promotores de Rappi verificarán la participación.

“Queremos homenajear una acción que marcó nuestros inicios y celebrar esta década junto a nuestros usuarios en Chile. Esta acción con Dunkin’, uno de nuestros socios estratégicos, es un gesto de agradecimiento por la confianza y el apoyo que hemos recibido durante todos estos años”, comentó el gerente general de Rappi Chile, Domingo Lama.

La entrega de donuts forma parte de la campaña “10 años Rappi, 10 días de promos”, que comienza hoy mismo, y se extenderá durante diez días. En este periodo, los usuarios podrán acceder a promociones exclusivas diarias con socios estratégicos en todas las verticales de la plataforma, incluyendo cashbacks del 99% de reembolso en uno de los descuentos por día, entre otras ofertas especiales.