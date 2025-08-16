Las AFP lograron ganancias por más de 350 millones de dólares en el primer semestre de 2025

16 ag. 2025 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Las AFP registraron ganancias por 357 millones de dólares a junio, lo que constituye un incremento de 25% en comparación a igual periodo de 2024, cuando tuvieron utilidades por US$285 millones.

Según consignó La Tercera, este aumento en el resultado se explicó, principalmente, por el mejor desempeño que registraron los fondos de pensiones en ese lapso. Ello es la rentabilidad del encaje que deben mantener dichas compañías, dado que en el primer semestre de 2025 la rentabilidad de los multifondos fue mejor que en enero-junio de 2024.

La administradora que más aumentó sus utilidades en el primer semestre fue AFP Uno, pues registró un resultado de US$8 millones a junio, lo que representa un alza de 108% en comparación a igual periodo del año anterior.

La segunda AFP que tuvo el mayor avance en utilidades fue Cuprum, ya que sus ganancias totalizaron US$53 millones, esto es un alza de 34% interanual.

Le siguieron Planvital y Capital. La primera, con un aumento de 28% interanual en su resultado, sumando US$37 millones a junio. La segunda, con un alza de 25% año contra año, totalizando utilidades por US$67 millones al primer semestre de 2025.

Luego se situaron Habitat, Modelo y Provida, todas con millorias ganancias.