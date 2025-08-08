Carabineros del Centenario: Más de mil jóvenes ingresaron a las Escuelas de Formación

08 ag. 2025 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 1.100 jóvenes provenientes de todo el país ingresaron este viernes a las Escuelas de Formación de Carabineros, tras superar un riguroso proceso de selección en el que demostraron su interés por formar parte de la institución.

Los nuevos alumnos iniciarán un proceso formativo de dos años que se desarrollará en grupos en Ovalle, Viña del Mar, Concepción y Valdivia. Una vez que este finalice, se convertirán en los Carabineros del Centenario, ya que en 2027 la institución cumple 100 años.

Carabineros del Centenario

El ingreso a la Escuela de Formación responde a la necesidad de contar con más efectivos policiales que posean una sólida preparación profesional, ética y valórica, que les permita fortalecer la seguridad ciudadana a lo largo del país, según explicó Carabineros.

Esta promoción se suma a los 1.185 jóvenes que ingresaron en febrero, completando un total de 2.285 nuevos alumnos durante 2025.

La teniente coronel Jessica Pacheco, jefa del Departamento de Reclutamiento y Selección de Carabineros, indicó que "estos jóvenes serán los Carabineros del Centenario, parte de una generación que se forma para servir con vocación, profesionalismo y compromiso con la comunidad".

Además, Pacheco hizo un llamado a postular al curso que comenzará en febrero de 2026, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto. Las postulaciones se realizan de manera digital en postulaciones.carabineros.cl, utilizando clave única.

Todo sobre Carabineros