Protección de 360 grados: Así son los nuevos vehículos blindados de Gendarmería para trasladar a reos de alto riesgo

07 ag. 2025 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, Gendarmería de Chile presentó cinco vehículos blindados nuevos, los que se suman a la flota especializada para las operaciones de trasladado de la población penal que está categorizada de alto riesgo.

Cada vehículo fue destinado a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso, gracias a fondos aportados por la Subsecretaría de Seguridad Pública, en el marco del Plan Nacional para el Combate del Crimen Organizado.

¿Cómo son los nuevos vehículos de Gendarmería?

Se trata de automóviles Suburban, tracción 4x4, que incluyen blindaje táctico y protección de 360 grados con tecnología de punta que permite dar cobertura de seguridad a desplazamientos de alto riesgo, con monitoreo permanente y coordinación de trayectos.

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, destacó que "la adquisición de estos cinco nuevos blindados refuerzan nuestras capacidades operativas y el control de los desplazamientos, esto significa una inversión superior a los 1.109 millones de pesos provenientes del Ministerio de Seguridad Pública".

"Este es un apoyo muy valorable, muy relevante para Gendarmería de Chile que eleva el estándar de seguridad y también la cobertura, con énfasis en la zona norte y destinado al traslado de personas categorizadas como población penal de alto riesgo", agregó.

¿Qué dijo el Gobierno sobre los nuevos vehículos de Gendarmería?

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expuso que, “hoy tenemos una flota de vehículos blindados que está compuesta por un total de 13 blindados para las distintas regiones del país. Esto nos permite que Gendarmería de Chile tenga las herramientas para realizar su labor, para proteger a sus funcionarios y, por sobre todo, para que los traslados de alto riesgo se puedan desarrollar adecuadamente".

"Ha sido un trabajo constante, permanente, donde no solo se han dispuesto las acciones, sino que también se han dispuesto los recursos necesarios para que esto pueda llevarse a cabo. Los cambios que ha tenido nuestro sistema penitenciario, las herramientas que se le han entregado a Gendarmería de Chile, implican que está mucho más preparada y cuenta con mejores capacidades para el desafío que es que nuestro país pueda enfrentar el crimen organizado", sostuvo.

Por su parte, el ministro Seguridad, Luis Cordero, detalló que "en el contexto del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, el ejecutivo entre el año 2022 y este año 2025, una vez que suscriba el nuevo acuerdo, habrá transferido a Gendarmería para las mejoras de sus capacidades en materia de crimen organizado, cerca de 15 mil millones de pesos".

