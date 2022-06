"Ocurrieron tres milagros": veterinario que operó a perro apuñalado en la cabeza en Puente Alto

23 jun. 2022 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

"Baby", perrito que fue apuñalado en la cabeza el pasado miércoles 15 de junio, ha evolucionado favorablemente luego de ser operado. Incluso, ya pudo caminar y comer con cierta normalidad. El can , en todo caso, seguirá en observación en la veterinaria donde se encuentra.

La agresión

En el sector de Bajos de Mena, Puente Alto, se registró este caso de maltrato animal hacia el perro, el que fue herido con un cuchillo en la cabeza. El hecho se habría originado tras la discusión de dos personas, luego que una de estas se desquitara con la mascota.

El can quedó en riesgo vital y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para retirar el arma, de aproximadamente de 20 centímetros, que atravesaba el hueso temporal.

"El perrito ha estado bien, por lo menos ha estado atento. Está en reposo, duerme bastante. Por lo que le ocurrió, bajó de peso, esto fue demasiado grave", comentó el veterinario José Quetalpillan.

Tres milagros

El veterinario indicó que todo el proceso que vivió Baby es difícil de creer.

"Acá ocurrieron tres milagros. El primero, que llegara vivo a la clínica. El segundo, que lo operaran y sobreviviera. El tercero, que es el que esperamos, que no tenga secuelas", explicó el profesional.

La dueña del perro también comentó que los veterinarios se sorprendieron con la evolución de "Baby" y que haya podido sobrevivir al ataque. "Al otro día de la operación estaba caminando", declaró la mujer.

Seguirá en observación

"Baby", actualmente, está en reposo. El veterinario explicó que esto es "para que siga evolucionando, que no se agite".

"Siempre cuando hay una cirugía de cerebro podría haber una hemorragia catastrófica y podría morir el paciente. Entonces estamos esperando que vayan pasando los días para que ese riesgo disminuya", agregó el especialista.

El futuro que podría tener el perro

Quetalpillan indicó que el can "está consciente, al parecer podría tener un problema en su vista, aunque todavía tendrá que ver el neurólogo... por lo menos camina y se ubica. Reconoce las escaleras, puede subir".

"Por el momento ha evolucionado demasiado bien a lo que podría haber pasado. En la clínica solamente lo tenemos con manejo de reposo, que coma, tratar de que suba de peso", agregó el veterinario.

Aún no se reúne con su dueña

"No lo he podido ver, por la reacción que puede tener el perro, debe estar tranquilo", mencionó su dueña, que aún no tiene la autorización para reunirse con "Baby".

"Nosotros queremos que un día venga la dueña para que lo vea. No quisimos traerla todavía porque el paciente puede exitarse, puede querer irse. Por eso somos cautelosos", comentó Quetalpillan.

Las investigaciones

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que se encuentra indagando el caso por posible maltrato animal. Por lo pronto, la dueña del perro teme represalias por parte del agresor.

"Me da miedo porque no sé si él está en sus cinco sentidos. Ya apuñaló a un perro, que no le hace daño a nadie, podría hacerlo ahora con una persona", declaró la mujer.