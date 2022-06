"Estoy en recuperación, tranquilizándome": Chileno secuestrado en Haití relata el terror que vivió antes de ser liberado

23 jun. 2022 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que el martes 21 de junio fuera liberado el misionero chileno Esteban Zambrano, quien había sido secuestrado el miércoles 8 de junio en Puerto Príncipe, Haití, este jueves el ciudadano nacional dio a conocer detalles de la pesadilla que vivió.

Él fue abordado por dos hombres armados mientras se desplazaba en auto con su hija de 6 años. Los captores dejaron que la niña huyera, pero mantuvieron cautivo a Zambrano y solicitaron a su esposa la suma de 100 mil dólares, cerca de 83 millones de pesos chilenos.

Es así como este jueves, Esteban compartió unos videos en los que agradeció el apoyo que recibió su familia y narró los momentos de angustia que sufrió cuando estuvo en cautiverio.

Su declaración

Esteban Zambrano comenzó su video agradeciendo la ayuda recibida. "Quería darles muchas gracias por su preocupación, por todas las oraciones. De a poco he estado dándome cuenta del apoyo que tuvo mi familia en este tiempo en el que fui secuestrado", declaró.

El hombre también agradeció a Dios por permitirle superar los momentos de angustia que sufrió. "Estando en momentos difíciles, fue su palabra y no mis fuerzas, fue su atención y su cuidado el que me levantó, me animó".

La labor de las instituciones chilenas

El misionero también mencionó la ayuda que recibió de parte de organizaciones chilenas. "Mi esposa ha sido muy acompañada en este tiempo. Quiero dar muchas gracias a mi país, a las instituciones que nos estuvieron acompañando, haciendo más de lo que a lo mejor se debía hacer", mencionó.

"Realmente fue un apoyo tremendo de la Embajada, Cancillería, PDI y todos los involucrados. Muchas gracias, han sido tremenda ayuda, consuelo y guía para mi esposa" agregó Zambrano.

Su relato acerca de lo sucedido

El afectado quiso aclarar algunos aspectos respecto de la situación que sufrió para evitar rumores y desinformación.

"El miércoles 8 (de junio), cuando iba a una clase de español para niños y adolescentes de una comunidad necesitada aquí en Haití, con mi hija mayor, nos interceptaron dos hombres de forma muy violenta", relató inicialmente Zambrano.

"Ellos permitieron, gracias a Dios, que mi hija se fuera. Como conocía la zona, porque somos de caminar por la zona, ella logró llegar a casa sin problema e informar a mi esposa", continuó el hombre.

Habían más personas secuestradas

El misionero detalló que los criminales tenían secuestradas a más personas en el recinto. "En ese intertanto ellos me toman, me llevan rápido por los caminos hasta el lugar donde estuve encerrado 13 días. Estuve con otras personas más encerrados en la zona de control de esta banda", declaró el chileno.

El momento posterior a su liberación

"Gracias a Dios, por todas las gestiones que se hicieron se logró la negociación final y pude salir", comentó Zambrano.

"Ahora estoy en recuperación, tranquilizándome un poco. Ha sido muy lindo el tiempo que hemos tenido con mi familia, ha sido reconfortante, hermoso" detalló el misionero.

No quiso detallar el monto pagado a los captores

Los captores se comunicaron con la esposa de la víctima para solicitar la suma de 100 mil dólares a cambio de su liberación. Esto corresponde a cerca de 83 millones de pesos.

En el trato con los criminales fue clave la labor de la Policía de Investigaciones chilena, ya que se envió un funcionario especializado en negociaciones por secuestros a Haití para prestar ayuda.

De todas formas, Esteban Zambrano no quiso entregar detalles acerca del monto cancelado a los captores para conseguir su liberación.

"Los montos de negociación no son importantes, no es relevante, es información que no es necesaria y no contribuye mucho para lo que hoy se está definiendo", declaró el misionero.

Su permanencia en Haití

La víctima de secuestro tampoco mencionó explícitamente si iba a permanecer en el país o retornaría a Chile. "Sobre tiempos, solo Dios sabe, estamos definiendo algunas cosas, pero siempre Haití estará en nuestro corazón. Esas son algunas cosas por definirse", mencionó.

Sin embargo, dio a entender que su misión continúa. "Entendemos que tenemos una tarea, de la que solo Dios sabe los tiempos, pero nuestro corazón está en esta tierra. Dar herramientas educativas a la gente... es nuestro enfoque, nuestra meta. Es Haití el país que amamos", cerró Zambrano.