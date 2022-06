Vendedora de humitas con discapacidad visual denuncia robo de su mochila con sus medicamentos para la tiroides

15 jun. 2022 - 20:32 hrs.

María Gutiérrez es una comerciante con discapacidad visual que vende humitas en el centro de la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso. Con sus productos se instala en las cercanías de la Plaza de Armas y con el dinero que genera compra sus remedios para la tiroides.

Sin embargo, hace pocos días fue víctima de robo a plena luz del día. El delincuente no solo se llevó sus pertenencias, sino también sus medicamentos y el permiso municipal que le autoriza vender sus preparaciones.

¿Cómo fueron los hechos?

La mujer denuncia que todo ocurrió al mediodía del miércoles 8 de junio, mientras promocionaba sus humitas para la hora de almuerzo. Como es costumbre, cuenta que dejó su mochila colgada en un árbol y, en el momento en que fue a buscar el permiso municipal, porque se acercaban unos carabineros, se percató de que el bolso ya no estaba.

"Cuando voy a buscar el documento, pensé que se había caído. En eso llegó una señora y le pregunté, pensando que estaba la plata, pero yo la tenía conmigo junto con los documentos. Se llevaron la mochila con las llaves. Fue más el daño que hicieron, no sé qué pretendían sacar", declaró la afectada al diario local El Trabajo.

Lo que más lamenta María, es la sustracción de sus medicamentos: "Yo sufro de la tiroides y ahora me faltan (los remedios). Los voy a tener que comprar, tengo que tomar todos los días esas pastillas porque me descompenso".

"Hay mucha maldad"

Para evitar sufrir el mismo delito, la comerciante se vio obligada a amarrar su carro de humitas y su bastón con una cadena: "Ya no puedo amarrarlo así no más, con nylon. Así escucho que me tiran las cosas, antes las ataba con una bolsita o un alambre", comenta la afectada.

Gutiérrez cierra con una sentida reflexión: "¿Por qué hacen daño? Yo soy discapacitada visual, me esmero por venir todos los días a trabajar, entonces que las personas me hagan eso... Yo sé que muchos me ayudan a cruzar la calle y otras me dicen cuando me equivoco en dar el vuelto, pero gente que haga cosas así por maldad... Así hay mucha maldad también".

