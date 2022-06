Niña de 9 años "murió de anemia por una infección de piojos sin tratar": Madre y abuela acusadas de asesinato

15 jun. 2022 - 12:15 hrs.

Un impactante caso de maltrato infantil quedó al descubierto luego que una niña de 9 años muriera por una "enorme" infección de piojos en la ciudad de Tucson, Arizona, en los Estados Unidos.

Su madre y abuela están acusadas de "homicidio en primer grado".

Muerte por una "enorme" infección de piojos

Todo ocurrió el pasado 22 de marzo, cuando el Departamento de Bomberos de Tucson contestó una llamada al 911 en la cual se reportaba a una niña inconsciente. Tras el arribo de personal médico, se intentó reanimar a la pequeña, pero lamentablemente los esfuerzos fueron en vano y se decretó su muerte.

De acuerdo al medio Law & Crime, el personal de emergencias señaló que tras la muerte de la menor "una gran cantidad de bichos comenzó a cubrir su cara".

"En una inspección más cercana se descubrió que había una enorme cantidad de piojos en su cabeza", explicó el personal a los investigadores del caso.

Negligencia y maltrato infantil

Entrevistada por la policía, Sandra Kraykovich (38), la madre de la niña, explicó que su hija sufría anemia y estaba enferma desde aproximadamente el 15 de marzo. Entre sus síntomas se encontraban dolores de cabeza, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar y problemas para mantener el equilibrio.

Uno de los hermanos de la niña fallecida contó que su madre intentó curar la infección de piojos, que él y su otro hermano también sufrían, usando enjuague bucal.

Pero la negligencia en la muerte de la menor quedó de manifiesto en una serie de mensajes de texto recuperado de los teléfonos de Sandra y su madre Elizabeth Kraykovich (64), abuela de la menor y quien cuidaba a los niños cuando la madre trabajaba.

En estos se evidencia cómo ambas mujeres estaban conscientes del delicado estado de salud de la niña y admitían que debía ir al hospital, pero aun así no lo hicieron por la grave infección de piojos.

"Ella no puede ir al Servicio de Urgencias con su cabello, pero eso me lo dejas a mí porque tú no estás en casa", reclamó Elizabeth a Sandra en uno de los mensajes.

Madre y abuela acusadas de asesinato

Ambas mujeres fueron arrestadas inicialmente por el delito de "grave abuso infantil" por el trato que también recibieron los otros niños de 11 y 13 años, quienes fueron puestos en custodia de otros familiares. Sin embargo, luego de revelarse la autopsia de la niña, se sumó el cargo de "homicidio en primer grado".

"Ella murió de anemia por una infección de piojos sin tratar con malnutrición como factor contribuyente. Esa es la causa", explicó el doctor Gregory L. Hess. Además, la niña presentaba líquido en sus pulmones, piel y órganos pálidos, necrosis hepática y deficiencia de hierro.