Inició una campaña para encontrar a su novio desaparecido y descubrió que tenía una doble vida

14 jun. 2022 - 20:52 hrs.

Un desilusión amorosa fue lo que vivió una mujer estadounidense al enterarse que su novio británico, que creía desaparecido, en realidad tenía una doble vida.

La protagonista de esta historia es Rachel Waters, una joven de 26 años que vivía junto a Paul McGee, de 40 años, en la localidad de Shenzen, en China, hasta que él decidió emprender un viaje a su natal Inglaterra para ver a su familia, pero jamás regresó.

La búsqueda

Pasaron seis semanas desde la travesía a Europa, tiempo en el que Paul nunca se comunicó con Rachel, lo que terminó por preocuparla y la motivó a iniciar una campaña en redes sociales para dar con su paradero.

La nacida en Carolina del Sur publicó una foto junto a McGee, de 40 años, en una página de Facebook donde se leía: "Tengo una pregunta inusual. Mi novio, Paul Mcgee, y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril de visita y se suponía que ya estaría de regreso en China".

"Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo", relató la mujer.

La sorpresa

Rachel jamás se hubiese imaginado la respuesta que recibiría. Un hombre le contestó: "¡Él tiene una esposa e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que hay otra novia en China". Se trataba de un amigo de la pareja de Paul en Inglaterra.

Según informaron los cercanos del británico, él se habría ido a trabajar a China hace dos años y, por la pandemia del Covid-19, quedó varado en el país. Desde entonces, no había tenido contacto con su esposa.

"Recientemente, regresó y volvieron a estar juntos. Se han separado y tienen hijos. Han pensado: 'Vamos a darle otra oportunidad' (a la relación)", explicaron.

Desconsolada tras conocer la realidad de su ahora expareja, Rachel comentó que "no era gracioso en lo más mínimo" y eliminó la publicación original en Facebook.