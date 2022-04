"Van a caer tarde o temprano": Hija de dueña de tienda de lujo Sarika Rodrik que sufrió dos robo en menos de una semana

28 abr. 2022 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

La hija de la dueña de la tienda de lujo, Sarika Rodrik, emitió duras declaraciones en contra de los delincuentes que asaltaron el local el pasado miércoles, situación que significó que el recinto sufriera un segundo robo en menos de una semana.

¿Qué dijo?

"No les tenemos miedo, podrán robar todas las tiendas de lujo, a todas las pymes de esfuerzo, pero las pymes vamos a resistir. Gucci, Prada y Louis Vuitton no se van a morir con sus asaltos y ellos no se van a enriquecer y no les va a ir bien, porque con lo robado nadie se hace rico. Las cosas que vienen fácil se van fácil", sostuvo Nicole Rosenberg.

"Los van a pillar tarde o temprano. Y tener un papá delincuente y un hijo delincuente no es ningún orgullo, que piensen en sus familias, en sus mamás y que lo que están haciendo es una vergüenza para el país", agregó.

"La próxima es sin llorar"

Además, aseguró que "vamos a salir adelante igual después de este robo, pueden volver a entrar diez veces más, pero la próxima es sin llorar, porque los vamos a matar".

"Esto está dateado, saben la vulnerabilidad con la que estamos las pymes, porque somos gente decente, no estamos pensando que el que va a entrar va a robar. ¿Este es el país que tenemos ahora?, muy bien, nos vamos a preparar", afirmó.

Al ser consultada por qué piensa que la tienda está siendo víctima de la delincuencia, respondió: "Porque vienen a buscar lo que tienen que buscar y saben perfectamente y conocen perfectamente el lugar... Este es un robo sumamente pensado, por profesionales".

"Le digo a todos los terroristas, sigan así, igual van a caer tarde o temprano y son una vergüenza para todo Chile, porque Chile es un país de gente trabajadora", añadió.

El asalto

El prefecto Julio Caro, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, detalló que "habrían ingresado cinco sujetos, dos de ellos con armas de fuego, lograron ingresar hacia el segundo y tercer piso del local y comenzar a sustraer diversas especies de valor. Estamos, aproximadamente, hablando de $100 millones el avalúo, por ahora. Existe todavía una contabilidad respecto a las prendas de vestir".

Los delincuentes efectuaron una serie de disparos, por lo que las personas que estaban en el sector debieron resguardarse.

Una vez ejecutado el robo, los sujetos abordaron un vehículo y se dieron a la fuga.

Asalto anterior

El pasado sábado 23 de abril se vivió una situación similar en el local, cuando seis sujetos forzaron la mampara de ingreso, sitio donde se encontraba la dueña y tres vendedores. Fue así como procedieron a realizar el robo avaluado en más de $400 millones.

La PDI informó que las víctimas fueron amenazadas de manera verbal y que los delincuentes no habrían portado ningún tipo de arma.

Tras robar diversas prendas de vestir, los individuos huyeron a bordo de dos vehículos que los esperaban afuera del local, y que no portaban su placa patente.