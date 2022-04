Hija de dueña de tienda de lujo Sarika Rodrik tras robo: "También somos personas de esfuerzo"

27 abr. 2022 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

La hija de la dueña de la tienda de lujo Sarika Rodrik se refirió a la seguridad del comercio luego que el local sufriera este miércoles un segundo asalto, en menos de una semana.

Nicole Rosenberg pidió ayuda por parte del Gobierno y aseguró que si la situación se vuelve a repetir, se defenderán.

¿Qué dijo?

La mujer solicitó ayuda al Presidente Gabriel Boric y sostuvo: "Nosotros también somos Pymes. Aparentamos ser una tienda de lujo, trabajamos para un cierto segmento, pero somos Pymes. ¿Qué ayuda nos va a ofrecer a las Pymes? ¿Cómo va a poner seguridad y cómo va a volver a ordenar este país?".

"Todas las Pymes necesitamos volver a trabajar. Nos tocaron dos años de pandemia, un estallido social y estábamos empezando a vender la ropa de invierno y se llevaron toda nuestra mercadería", señaló.

"También somos personas de esfuerzo"

Rosenberg manifestó: "Somos Pyme al igual que todas las otras Pymes. Y yo me quiero sentar en la mesa de trabajo con las otras Pymes para trabajar. Y también quiero toda la ayuda social del Gobierno, porque también me la merezco. También somos personas de esfuerzo. Que estemos en Las Condes no significa que no seamos personas de esfuerzo".

Además, afirmó que si vuelven a vivir una situación similar van a defender la tienda, "porque el local es nuestra propiedad y tengo entendido que hay derecho a defensa".

"Vamos a defendernos porque es nuestro local y es nuestro lugar de trabajo. No hay derecho a llegar y entrar de esa forma", sostuvo.

¿Qué dijo la dueña?

Por su parte, Sarika Rodrik expresó que "es pérdida para el país también, porque lo que me pasó a mí también te puede pasar a ti, a todos nosotros, a todo el mundo".

Al ser consultada si había clientes al interior cuando ocurrió el asalto, respondió: "Eso da lo mismo. No va a cambiar el hecho. El hecho es triste, los detalles no son nada".

El asalto

El prefecto Julio Caro, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, detalló que "habrían ingresado cinco sujetos, dos de ellos con armas de fuego, lograron ingresar hacia el segundo y tercer piso del local y comenzar a sustraer diversas especies de valor. Estamos, aproximadamente, hablando de $100 millones el avalúo, por ahora. Existe todavía una contabilidad respecto a las prendas de vestir".

Los delincuentes efectuaron una serie de disparos, por lo que las personas que estaban en el sector debieron resguardarse.

Una vez ejecutado el robo, los sujetos abordaron un vehículo y se dieron a la fuga.

Asalto anterior

El pasado sábado 23 de abril se vivió una situación similar en el local, cuando seis sujetos forzaron la mampara de ingreso, sitio donde se encontraba la dueña y tres vendedores. Fue así como procedieron a realizar el robo avaluado en más de $400 millones.

La PDI informó que las víctimas fueron amenazadas de manera verbal y que los delincuentes no habrían portado ningún tipo de arma.

Tras robar diversas prendas de vestir, los individuos huyeron a bordo de dos vehículos que los esperaban afuera del local, y que no portaban su placa patente.