Claudio Bravo descarta volver al fútbol chileno y pone como ejemplo a Arturo Vidal

07 may. 2024 - 01:46 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio Bravo parece estar viviendo sus últimos momentos en el Betis, pues al término de la temporada terminará su contrato con el cuadro verdiblanco y desde hace rato que se habla de que no continuará en el club.



Por eso, el futuro del experimentado portero chileno es una incógnita y algunos lo vinculan con un posible regreso a Colo Colo. Sin embargo, el propio golero bicampeón de América con la Roja descartó volver de momento al país.

¿Qué dijo Bravo?

"No tengo algo claro. En unas pocas semanas más me tocará terminar mi contrato y quiero que termine todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera", reconoció en conversación con Canal 13.





Incluso, el oriundo de Viluco puso como ejemplo a Arturo Vidal, quien retornó al Cacique: "Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede".

Su futuro

"Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película", agregó.



Por último, consultado dónde seguirá tras su paso por Betis, respondió: "Si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta".

