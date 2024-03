Claudio Bravo aclara qué es lo principal que necesita La Roja para poder llegar al Mundial

19 mar. 2024 - 20:00 hrs.

La Selección chilena ya se encuentra en Italia para preparar el amistoso de este viernes ante su similar de Albania, encuentro que marcará el debut de Ricardo Gareca al mando del combinado criollo.

Este martes en conferencia de prensa tomó la palabra el portero Claudio Bravo, quien valoró el llamado del "Tigre" luego de mantenerse al margen de varias convocatorias cuando Eduardo Berizzo estaba a cargo de La Roja.

"Me lo tomo con mucha felicidad, uno trabaja para generar esta oportunidad e intentar hacer las cosas de buena manera, también existen lazos de amistad con gente que conoces de hace tiempo en la Selección, me pone contento ver a otros compañeros que se han ganado el derecho de estar en este nuevo inicio", apuntó el guardameta.

Instagram

En la misma línea, el cancebero del Real Betis apuntó que "no tengo un horizonte tan lejano, sino que todo lo contrario, intento disfrutar del día a día, tener la percepción clara de todas las cosas, tratar de ayudar donde toque hacerlo".

"Necesitamos de todos para poder entrar a un Mundial"

Por otra parte, el formado en Colo Colo valoró el retorno de Eduardo Vargas, puntualizando que "su regreso habla por sí solo, en nuestra Selección es uno de los goleadores históricos, tiene una carrera tremenda en el historial de la Selección, es sumamente importante, valioso".

Asimismo, remarcó que "para la gente más joven, quiera o no, tiene ese grado de importancia que viene bien a los demás para adquirir experiencia y ver cómo se desenvuelven esta clase de jugadores en una Selección. (...) Estamos en una situación donde necesitamos de todos para poder entrar a un Mundial".

Respecto a su presente en el cuadro verdiblanco, el oriundo de Viluco indicó que "intento disfrutar el día a día, pero también lo vengo pensando hace más de tres años. Cuando fui a Betis iba por un año, ahora creo que voy a hacer cuatro años en junio, y así es mi pensamiento hace mucho tiempo, intentar dar lo mejor en cada oportunidad que se te presente".

Por último, consultado por sus últimas lesiones, Bravo aseveró que "es algo propio de la edad, pronto cumpliré 41 años, yo me había programado para jugar hasta los 35 y sigo aquí. Al nivel que me toca estar es lógico convivir con el tema de las lesiones, en mi club también hemos tenido una racha negativa con lesiones, si se han lesionado chicos de 20 años, cómo no me voy a lesionar yo con casi 41".

Todo sobre Selección Chilena