¿Quién es Jullien Ramírez, la futbolista chilena-canadiense que busca cumplir su sueño en nuestro país?

06 may. 2024 - 15:35 hrs.

Mientras el fútbol femenino crece día a día en Chile, una joven llamada Jullien Ramírez tomará las maletas en los próximos días para llegar a nuestro país y buscar dar el salto en su carrera.

Esta joven nació en Canadá, pero su padre es chileno y su madre mexicana, así que en pocos días arribará a Chile para buscar suerte en su carrera como futbolista y cumplir su sueño de jugar en un grande del país.

¿Quién es Jullien Ramírez? Edad y en qué equipo chileno le gustaría jugar

Jullien Ramírez es una joven futbolista nacida el 11 de junio de 1998 en la ciudad de Calgary, Alberta (Canadá), por lo que actualmente tiene 25 años.

Desde los 3 años se comenzó a interesar por el fútbol y ha desarrollado una carrera en diferentes clubes del planeta. No obstante este 2024 tomó la decisión de venir a Chile para buscar club, aunque su sueño es jugar en Colo Colo.

De hecho, en redes sociales ha publicado diversas fotos con la camiseta de los albos. También ha dicho que otro de sus sueños es defender a la Selección Chilena, pese a que podría jugar por México o Canadá. A principios de año dijo que estaba finalizando la tramitación para obtener la nacionalidad chilena.

Juega de centrodelantera y de puntera derecha y en algunas ocasiones ha mencionado que le gusta jugar como Alexis Sánchez. "Alexis me empezó a gustar cuando jugó en Barcelona, porque es uno de mis equipos favoritos desde que era una niña pequeña", comentó en una entrevista desde Alemania.

¿En qué equipos ha jugado Jullien Ramírez? Esta es su trayectoria

Su carrera en el profesionalismo lo inició en 2015 en el Calgary Foothills WFC, de la segunda división femenina de Estados Unidos.

Luego, en 2017 recibió una beca para jugar en las Cougars (Pumas), el equipo de la Universidad Mount Royal (Canadá), en donde además estudió negocios internacionales. En ese club tuvo grandes temporadas y en dos años disputó 28 partidos y anotó 20 goles.

Con la pandemia, el fútbol universitario se suspendió, por lo que para continuar su carrera decidió probar suerte en el Borussia Pankow de la tercera división de Alemania en 2020. Al año siguiente fichó por el FC Viktoria 1889 Berlín.

Su último club fue el MFA Zalgiris de la primera división de Lituania al que llegó en 2022. Sin embargo, ahora arribará a Chile tras finalizar sus estudios de maestría en Europa y para recuperarse de una lesión que sufre hace un tiempo tras haber sido operada por una dislocación del hombro. Ha dicho que tiene familia en Santiago y en el sur.

"Me mintieron todo este tiempo": El problema de Jullien Ramírez antes de llegar a Chile

Antes de llegar a Chile, Jullien Ramírez contó en su cuenta de Instagram que fue estafada con el alojamiento en Chile. En concreto, tenía acordado quedarse en un departamento de Las Condes, pero a última hora le negaron dicha opción.

“Llego a Chile en una semana. Confié en alguien por internet que me dijo que podía alquilar su departamento por dos meses en Las Condes. Recién me dijeron ayer que ya no es posible... básicamente me mintieron todo este tiempo”, escribió en una historia de la red social.

“Necesito desesperadamente un departamento para dos meses en Las Condes o sus alrededores. Si conocen a alguien, por favor contáctenme”, agregó la joven deportista.

Tras un rato, la futbolista se disculpó y aclaró que estaba emocionada de llegar a Chile: “Lo siento por las palabras que usé para expresar mi incertidumbre, ya que fui estafada en línea por el alojamiento. Fui grosera, no era mi intención”, expresó en Instagram.

La historia de Jullien Ramírez

La futbolista aclaró que se quedará durante cerca de tres meses en Chile, en donde buscará negociar con algún club del fútbol chileno para ser fichada. En caso de no encontrar club, reconoció que regresará a Europa.

