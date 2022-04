"Clavé el acelerador a fondo y caí": Joven quería aprender a manejar pero en su primera clase terminó en una zanja

19 abr. 2022 - 11:01 hrs.

Aprender a manejar resulta fácil para algunos, mientras que para otros puede llegar a ser realmente una hazaña y una aventura. Así fue para Macarena Acuña, una joven de 24 años, quien en su primera clase de manejo, acabó en una zanja.

“Mi primera clase de manejo, ¿ustedes bien?”, fue el comentario que hizo la joven a través de Twitter, donde en su biografía afirma que vive en La Calera, región de Valparaíso, adjuntando la foto del vehículo que había utilizado. La particularidad es que el auto quedó accidentado luego de su primera lección. Como era de esperarse, se hizo viral.

Mi primera clase de manejo, ustedes bien? pic.twitter.com/nuXzr086JA — MACA 💚 (@macarenaacuna_) April 16, 2022

"Venía bien"

Según cuenta la usuaria por la red social, su tío le estaba enseñando a manejar e iba todo bien hasta que tuvo que doblar y, en consecuencia, pasar un cambio.

"Venía re bien, te juro, pero después para doblar tenía que pasar de cambio y en vez de pisar el embrague clavé el acelerador a fondo y caí", cuenta.

Sobre la caída, agradece que "menos mal que esa enredadera nos salvó y fue como un colchón. No nos hicimos nada y el auto tampoco", y sobre el auto, cuenta que "quedó joya, por si tenían la duda”, escribió, publicando una foto donde se ve el carro en perfectas condiciones.

Jajajaa nunca creí que por ser pelotuda se iba a viralizar tanto pero el auto quedó joya por si tenían la duda 😂 pic.twitter.com/Wbhywk1iwo — MACA 💚 (@macarenaacuna_) April 17, 2022

Comentarios divididos

Si bien hubo personas que la apoyaron, asegurando que a cualquiera le podría pasa e incluso compartiendo sus propias historias, no faltaron aquellos que criticaron el actuar de la mujer en su intento de manejo.

"No entiendo cómo hacen para chocar aprendiendo a manejar. No es tan difícil frenar o mover el volante. Me parece que hay gente que no debería manejar nunca", dijo un usuario.

Ese mismo mensaje tuvo una respuesta, quien defendió a la joven: "Para nosotros aprendimos con un auto todo destartalado que hacía de 0 a 100 en cuatro años, pero un auto nuevo, si no sabes soltar el embrague, se te va muy rápido. Es normal, amigo".

No entiendo cómo hacen para chocar aprendiendo a manejar no es tan difícil frenar o mover el volante para no dsetela. Me parece que hay gente que no debería manejar nunca por si las dudas. — Un ser Humano (@UnserHumano10) April 17, 2022

