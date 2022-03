"Suena raro pero hay un gato que me roba las zapatillas": vecinos denuncian a felino que se lleva prendas de vestir

Kevin Peña, vecino del sector del paradero 20 de la comuna de La Cisterna, denuncia que se le han perdido prendas de vestir y zapatillas avaluadas en casi 90 mil pesos. ¿El culpable? Asegura que es un gato llamado "Lucas", mascota de la casa de al lado.

El afectado dice que se le han desaparecido zapatillas y que la particularidad de este 'malhechor', es que solamente roba una del par, por lo que es imposible volver a usarlas.

La denuncia, en tanto, la realizó en Sosafe, aplicación de denuncias, donde señaló: "Suena raro, pero hay un gato que me roba las zapatillas. Ya se me ha llevado cuatro zapatillas y dejándome una de cada par". En tanto, pidió que si las veían en sus casas, lo contactasen.

Sosafe / LUN

La familia Peña cuenta que el robo de las zapatillas se debe haber dado por el plan "anticovid" que emplearon en la casa, de dejar los zapatos afuera en la puerta del domicilio.

Es por estos hurtos que decidieron modificar esta costumbre. "Mi papá dijo 'ya basta, desde ahora dejaremos la zapatilla adentro de la casa o del auto'", dice Kevin. Asimismo, dicen que dejarán una cámara de seguridad para verificar que se trate de Lucas.

Otros afectados

Al realizar la denuncia, se sumaron otros vecinos que también fueron víctimas del gato y aseguraron que también han perdido pertenencias de la misma forma, desde calcetines hasta ropa interior.

El responsable se llamaría Lucas, un gato naranjo "muy parecido a Garfield" y que vive en la casa aledaña a Kevin. Sin embargo, el gato no estaría solo: lo acompañaría otro felino de tres colores para robar.

"Puede que sean ellos, no sé, pero son los gatos más cercanos a la casa. No le he comentado al vecino porque no tengo ninguna prueba para culpar a sus gatos. Me da pena acusarlos", cuenta Peña a LUN.