¿Por qué hay un portaaviones estadounidense en las costas de Chile?

Desde el domingo 6 de marzo que en la costa de Valparaíso se ha podido observar a un portaaviones estadounidense. Se trata de la nave USS Kitty Hawk, uno que recorrió todo el mundo y que durante años sirvió como el hogar de miles de marinos de Estados Unidos.

Su nombre original lo recibió en honor al poblado en Carolina del Norte, en el que los hermanos Wright lograron impulsar el primer aeroplano en 1903, pero en los últimos años de su servicio se le conocía como el "Shitty Kitty", por el mal estado en el que se encontraba.

Este portaaviones formó parte de la Armada que participó en la Guerra de Vietnam, fue utilizado en las medidas represalias de Estados Unidos contra Afganistán tras el atentado del 11 de septiembre. Incluso fue abordado por el presidente Jonh F. Kennedy, quién observó las operaciones dentro del navío, solo unos meses antes de su asesinato.

USS Kitty Hawk today started her final voyage from Bremerton to a scrapyard in Texas. Built for $264 million in 1961 ($2.5 billion in 2021), the Kitty Hawk was sold to the scrap company for the bargain price of 1 cent. For another penny, the company also got USS John F. Kennedy. pic.twitter.com/4gpEBcY56l