"Si me pasa algo fue el socio": la advertencia que el empresario Pedro Carrión les dijo a sus hijos antes de morir

¿Qué pasó?

En el transcurso del avance de la investigación acerca del asesinato del empresario Pedro Carrión, se revelan nuevos antecedentes, entre ellos, la advertencia que esta víctima le habría dado a sus hijos sobre las intenciones de su socio comercial antes de morir.

¿Qué dijo el empresario?

La hija del empresario de carnes, Nicole Carrión, en conversación con el matinal Mucho Gusto, declaró que Pedro Carrión les habría advertido acerca de su situación con sus socios y que incluso, si fallecía, la culpa era de ellos.

“Él nos brindó poco apoyo, se fue alejando poco a poco, lo único que le importaba era la empresa, el dinero, no le importaba buscar a mi papá ni tampoco contenernos a nosotros. También porque mi papá muchas veces nos advirtió, nos dijo que ‘si me pasa algo fue el socio’”, declaró respecto al primer detenido, a quien no quiso nombrar.

Hipótesis familiares

En medio del proceso judicial, Nicole Carrión evitó referirse directamente a los acusados. Sin embargo, como familia, tienen su propia hipótesis sobre el por qué mataron al empresario y esta incluiría que uno de los imputados querría quedarse con la empresa de carnes.

“Este tipo se quedó con todas las inversiones de mi papá. A nosotros nunca se nos acercó para decirnos ‘mira tu papá tenía invertido este capital en la empresa y se les va a ser devuelto o por lo menos un porcentaje’, nada”, denunció.

Agregó que “mi papá tenía invertido mucho dinero en la sociedad que tenía en conjunto con este tipo y otro. Entonces, se quedó con todo y a nosotros fue poco lo que pudimos prácticamente, agarrar de mi papá, que es de él y le corresponde. Ni siquiera se dignó a venir a darnos el pésame”, finalizó.

Proceso del caso

Actualmente, a dos meses desde la desaparición y muerte del empresario Pedro Carrión, la Policía de Investigaciones reveló nuevas pistas claves que están permitiendo confirmar los actos contra los presuntos responsables. Además, no se descartan más involucrados en el hecho.