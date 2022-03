PDI confirma que el cuerpo de adulta mayor hallado en La Pintana "mantenía lesiones atribuibles a terceras personas"

¿Qué pasó?

Tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 84 años al interior de su domicilio en La Pintana, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que mantenía lesiones atribuibles a terceros.

¿Qué dijo la PDI?

Al respecto, la inspectora Paulina Tapia, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que "en horas de la madrugada la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, solicitó que personal especializado de la Policía de Investigaciones concurriera hasta un domicilio ubicado en la comuna de La Pintana, por cuanto en dicho lugar habría una persona fallecida".

"Es en virtud de lo anterior, que personal de la Brigada de Homicidios Sur en compañía del Laboratorio de Criminalística Central, se trasladó hasta el lugar, donde efectivamente pudimos establecer que al interior del domicilio había una persona fallecida de sexo femenino, adulta mayor y que en base al trabajo del sitio del suceso, en lo que respecta al examen externo realizado, mantenía lesiones atribuibles a terceras personas", agregó.

Lo que se sabe

El hecho quedó al descubierto cuando una sobrina de la mujer pasó por el domicilio y halló el cuerpo de su tía, tras lo cual se puso en contacto con Carabineros, quienes llegaron hasta el lugar. Posteriormente, la Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias que permitan esclarecer los hechos.

Entre las hipótesis del hecho se encuentra que haya sido un robo con homicidio, luego que vecinos señalaran haber visto el viernes en la noche a personas ingresar al inmueble saltando la reja y luego escapando.

¿Qué dijo la sobrina?

Sandra Carrasco, sobrina de la mujer, señaló que la última vez que vio a su tía fue el pasado viernes.

“Pasé por aquí y me llamó la atención que la puerta estaba entreabierta, que no había una ventana. Mis hijos chicos pasaron, pero yo no pasé. Después fui a buscar a mi tío para que él me ayudara a entrar a la casa para ver qué es lo que había pasado”, manifestó.

Asimismo, dijo que "como el vecino me hizo un comentario de que él vio a alguien saliendo de la casa a las cuatro de la mañana, por eso yo fui a buscar a mi tío, para poder entrar a la casa".

"Se había ido a pagar hacía poco, así que tenía plata, había cobrado todos sus bonos, entonces yo creo que la persona que entró fue para robarle", afirmó.