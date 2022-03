Llega primer chileno tras huir con su familia desde Ucrania: "En cada parada sentíamos las bombas"

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes llegó al país el chileno Rodrigo Espinoza, quien huyó junto a su familia desde Ucrania hacia Polonia, tras la invasión rusa iniciada el pasado 24 de febrero.

Primer chileno en llegar desde Ucrania

Rodrigo, junto a su esposa y dos hijas de nacionalidad ucraniana, huyeron desde Kiev el mismo día en que comenzaron los ataques, trasladándose a la capital de Polonia, para luego emprender el viaje hacia nuestro país.

De esta manera, tras arribar al país cerca de las 07:30 de la mañana se convirtió en el primer chileno en llegar al país tras escapar de Ucrania.

En el aeropuerto, lo esperaba su hermana y su hijo, provenientes desde Talcahuano, ciudad que será el destino final de Rodrigo y su familia.

Cabe señalar que, según el Gobierno, 53 chilenos se encontraban en Ucrania, quienes emprendieron la huida de regreso a nuestro país y se espera que vayan llegando durante los próximos días.

¿Qué dijo?

A la salida del aeropuerto, Rodrigo, señaló: "Estoy más tranquilo, lo primordial es que estamos con mi familia, mi señora, mi hija y mi hija pequeña".

"Pasamos hartos momentos complicados porque veníamos saliendo de Kiev, más de 50 horas tratando de salir y fue complicado porque en cada parada sentíamos las bombas, los misiles, los aviones que pasaban por arriba, pero fuimos los primeros que pasamos", agregó.

"Con mi familia queremos descansar lo máximo posible un rato (...). Yo les pido que como yo ya llegué, se acuerden de mis otros amigos chilenos a los que yo estuve llamando y coordinando para que salieran", indicó.

"Yo le doy las gracias al consulado y todas las gestiones que hicieron, yo sé que ellos no tienen la expertise en este tipo de problemas, pero me hubiera gustado que Chile hubiera mandado gente operativa, hay gente militar que saben cómo actuar (...), el cónsul no tiene la operatividad. Ellos trabajan en documentación, pero hay gente realmente capacitada en Chile", expuso.

Asimismo, pidió por los chilenos que siguen en Ucrania: "Yo quiero que les digan que por favor los saquen a todos juntos, no por gotera, yo necesito que mis amigos chilenos lleguen acá sanos y salvos".

