"Creo que le hicieron algo": Hombre discutió con amigo por un celular, salió de su casa y lleva desaparecido 10 días

Desde el pasado domingo 13 de febrero que no se tienen rastros de Edwin Gutiérrez, un hombre de nacionalidad colombiana que reside en Puerto Natales, región de Magallanes.

La última vez que fue visto fue en el domicilio que comparte con sus familiares, desde donde salió con rumbo desconocido tras haber tenido una discusión por un teléfono perdido, según informó El Pingüino.

La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de la indagación para poder conocer el paradero de este hombre, mientras que desde la familia creen que hubo terceros involucrados en la desaparición.

La última vez que fue visto

En el mismo medio antes señalado, la sobrina de Edwin, Estefanía Manzano Gutiérrez, contó que una de las cosas que le llamó la atención fue que su tío había dejado su ropa lista el día anterior, para irse a trabajar el lunes 14 de febrero a la empresa Salfa.

"Él había estado con unos amigos el sábado, compartiendo, y el día domingo estaba en la casa y mi papá salió, que es el que vive con él, y cuando regresó ya no estaba. Él no avisó nada, él se iba a acostar, a dormir, porque el lunes iba a ir a su trabajo, él tiene que irse por rol al mar, y dejó todos sus uniformes listos para irse a trabajar", relató.

"Parece que él (Edwin) había discutido con un chico, tenían a la PDI investigando, no dicen nada, solo que están investigando. Ellos (la PDI) dicen que es difícil saber el porqué, cómo nadie lo vio salir, deducimos que el chico fue en la tarde a discutirle por un teléfono que se le había desaparecido a los dos, y el chico se fue después y no sabemos si siguieron discutiendo, pero fue el último que tuvo una discusión con él", sostuvo.

"Creo que le hicieron algo"

Estefanía indicó que el día anterior su tío había perdido su celular, lo que complica aún más la búsqueda.

"La verdad, todavía no me dicen mucho, solamente que están investigando a las últimas personas que estuvieron con él, para ver si alguno sabe alguna razón de él, que perdió su celular el sábado y no lo podemos ubicar por medio de rastreo ni nada", señaló.

Respecto a qué piensa que le ocurrió, expresó: "Yo creo que capaz que le hicieron algo, porque él nunca ha desaparecido sin dar una razón, sin avisar que está bien, yo creo que capaz le hicieron algo".

Padre de dos hijos

Por otra parte, detalló que Edwin ya lleva dos años residiendo en la región de Magallanes, y que no ha podido traer a su familia desde Colombia.

"Él vivía con mi mamá y mi papá, pero mi mamá, que es la hermana de él, estaba en Colombia. Él tiene dos niños chiquitos, su esposa, pero no los había podido traer a Chile, porque estaba esperando su residencia para poder traerlos al país; él tiene un hijo de seis años y el otro tiene once".