Dueño de ex Fuente Alemana justificó uso de escopeta para defenderse de manifestantes: "No me quedó otra opción"

¿Qué pasó?

Carlos Siri, propietario de la Antigua Fuente (ex Fuente Alemana), se refirió a su actuar durante las manifestaciones de este viernes en Plaza Baquedano, en donde defendió su local con una escopeta de balines de un grupo de personas que intentaban atacar el inmueble.

¿Qué dijo?

"Nosotros no provocamos a nadie (…) empezó la violencia con todo, amenazas, que no nos van a dejar trabajar, a quemar el local", señaló el dueño del restaurante a Chilevisión Noticias.

"Estábamos con clientes, empezamos a evacuar y disparan un extintor y lo vacían adentro del local. Los clientes entraron en pánico y los hicimos salir por las puertas de emergencia", añadió.

"En ese minuto, yo fui a buscar a mi oficina un rifle a postones (…) Una pistola a balines que se ocupan para disparar al blanco, cosas así, no son letales. Obviamente que, si le disparas a la cara y le vuelas un ojo, claro que sí, pero hay que tener puntería que yo no tengo. El rifle puede ser más complicado, pero yo me pregunto, ¿qué haces tú? Uno hace esto porque no hay seguridad en el barrio", se justificó Siri.

Aclaró que llamó a Carabineros, pero "no me quedó otra opción, porque si no el local no está hoy día".

Siri relató que entregó a la Fiscalía las armas y las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, para que cuente con todos los antecedentes de lo ocurrido el viernes.

"Estamos de acuerdo con todas las demandas sociales, pero no pueden atacar civiles y tomarlos como rehenes", aseguró.

Además, agregó que "tuve una reunión con el presidente Boric, pero compromisos reales y puntuales no hay ninguno (…) los gobiernos y los políticos no están pensando en la paz, y sin paz no podemos ejercer nuestros derechos (…) el Estado no ha hecho nada".

¿Qué dijo el ministro Delgado?

Por su parte, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al comportamiento del empresario, afirmando que "no se justifica que Carlos Siri sea acosado ni tampoco su respuesta con un arma de aire comprimido, por eso hizo la denuncia para que se pueda investigar".

"He tenido reuniones con agrupaciones, tanto de la comuna de Santiago Centro como de Providencia, Barrio Bellavista, donde históricamente por el estallido social y la pandemia han tenido un duro golpe a sus ventas, a su quehacer, a su gestión. Hay un estrés permanente en una relación con este tipo de delincuentes, ni siquiera les llamemos manifestantes", explicó Delgado.

Fiscalía y Carabineros comenzaron una investigación para determinar las causas de los hechos. El Ministro del Interior aprovechó la ocasión para anunciar un resguardo especial para las próximas jornadas.

"Lo que hemos determinado con Carabineros es un resguardo permanente de esa zona. Hemos trabajado con distintos barrios, por ejemplo Lastarria, que tuvo ataques importantes, y logramos bajar los ataques con una planificación específica en concordancia con los locatarios. Ahora ese local va a tener un resguardo específico a partir de hoy", finalizó.