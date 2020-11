A través de un video que se viralizó en redes sociales, Janeth León, relató los complicados momentos que vivió tras ser atacada por su expareja, quien terminó incendiando su auto estacionado dentro de su casa en Los Ángeles, región del Biobío.

La acusación apunta a los hechos que protagonizó su exmarido y actual funcionario activo de Carabineros, de la tenencia Lago Ranco, de la región de Los Ríos.

En la imágenes, la mujer exhibió cómo el vehículo quedó completamente destrozado por las llamas.

"Él me vino a matar”

En el registro, que tiene una duración de 10 minutos y 40 segundos, Janeth relató los escabrosos sucesos y mostró las secuelas físicas que le dejó el ataque.

El incidente se vivió el pasado jueves (5 de noviembre), cuando la afectada al tratar de apagar el auto sufrió quemaduras en su cabello, lo que la obligó a cortarse el pelo, mientras que también se decidió a denunciar los hechos ante Carabineros y la Fiscalía.

En el video, Janeth indicó que "les quiero mostrar mi realidad con mucha pena. Les muestro cómo quedó mi auto, mi herramienta de trabajo, cómo quedó gracias al papá de mis hijos, el sargento Luis Mansilla, él me vino a matar. Decidí con el dolor de mi alma exponer mi vida porque no quería ser otra más”.

“Mi cara quedó toda quemada porque tuve que apagar el auto que vinieron a quemar dentro de mi casa para matarme con mis hijos”, agregó entre lágrimas.

"Yo estaba con mis hijos de 5, de 7 y mi hija de 15. Estábamos durmiendo y aquí se estaba quemando el auto, donde no teníamos vías de escape. Lo cuento porque si el día de mañana me vienen a matar, yo no se los voy a poder contar. Mi auto quedó totalmente destruido", aseveró.

"Viajó 400 kilómetros para venir a matarme"

Siguiendo con su relato, la mujer, que logró salvar una tienda que tiene en su hogar, agregó que "este tipo viajó 400 kilómetros para venir a matarme, sino es por la ayuda de mis vecinos, no lo estaría contando".

"Me tuve que rapar mi pelo, quedé pelada, no tengo ni cejas, ni pestañas, porque el papá de mis hijos me vino a matar", indicó.

"Hago este video para que sea divulgado y este tipo tenga miedo de venir a hacerme algo", sentenció.

Decretan medidas de protección a la afectada

Ante la situación, la Fiscalía del Biobío instruyó que la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realice las pericias para esclarecer los hechos, decretando medidas de protección para la víctima y plazo de 30 días de investigación.

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Juan Carlos Gibert, de la Prefectura del Biobío, indicó al diario La Tribuna que "cualquier amenaza o ataque a una mujer es una acción cobarde y grave que debe ser investigada con rigurosidad y prontitud, sea quién sea el agresor. Ante esta denuncia, ya iniciamos un sumario administrativo".

Por su parte, Marissa Barro, seremi de la Mujer del Biobío, señaló que "lamentamos profundamente lo ocurrido a Janeth. Tanto el Centro de la Mujer de Los Ángeles, como yo personalmente, nos hemos puesto en contacto con ella y le hemos ofrecido todo el apoyo psicosocial y legal necesario".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine