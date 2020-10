¿Qué pasó?

Este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará en general tres de los proyectos de retiro anticipado de fondos previsionales.

Será la cuarta jornada en que el Congreso revisará las iniciativas. En la última instancia, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre, se acordó refundir cuatro proyectos similares. De aprobarse, la iniciativa pasará a la Sala para votarse la idea de legislar.

Contenido de los proyectos

Entre los proyectos refundidos se encuentra el impulsado por Pamela Jiles, que consiste en el retiro del 10% de los fondos y, que a diferencia del primero, se realizaría en una sola cuota después de 30 días hábiles de solicitado y establece una extracción máxima de 150 UF y un mínimo de 35 UF.

Mientras que otras de las iniciativas es la que incluye la entrega de un bono de $500 mil para quienes tengan un saldo $0 en sus cuentas.

Parlamentarios que apoyan la iniciativa

Pamela Jiles

Una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Pamela Jiles, ha asegurado que al menos 15 diputados del oficialismo han comprometido su voto a favor de la iniciativa.

Karim Bianchi

El diputado independiente es junto con Jiles uno de los patrocinadores de la iniciativa que busca permitir un nuevo retiro del 10% de los fondos de las AFP .

Bianchi aseguró que los opositores al retiro auguraron efectos críticos para el país, pero que ha sido todo lo contrario. "Muchas familias con su dinero, con su trabajo, con su dignidad, han podido salir adelante, y además han dinamizado la economía", indicó el parlamentario.

Matías Walker

En una entrevista con Diario U. de Chile, Matías Walker (DC) manifestó que: "La verdad es que estamos en plena implementación del primer retiro del 10%, yo no me imaginaba que iba a ser necesario un segundo retiro. Y no me lo imaginaba porque pensé que el Gobierno iba a adoptar medidas para poder dotar de un ingreso a las familias más vulnerables de clase media".

"Yo voy a votar a favor del segundo retiro, porque creemos que, en circunstancias excepcionales y ante las nulas respuestas del Gobierno, tenemos que darle a las personas la posibilidad de poder elegir", aseguró.

Ximena Rincón

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, afirmó sobre el tema: "Ante la inoperancia del Gobierno y las necesidades de hombres y mujeres de nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%".

Añadió que "es impresionante cómo los ministros y el propio Presidente Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país. La clase media de nuestro país no califica para los bonos, no tiene préstamos y está ad portas de perder su casa. Creemos que es fundamental que el Presidente Piñera entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

Bancada PC

En una declaración pública, desde la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) lamentaron "que ante la pandemia el Gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para las familias del país. En ese contexto, de crisis económica y absoluta desprotección de los y las trabajadoras, se hace necesario aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los previsionales, por lo que votaremos a favor de esta iniciativa".

Bancada PPD

El jefe de la bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, informó: "Como autores de uno de los proyectos que permitió el primer retiro del 10%, hemos decidido ser consecuentes y respaldar el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales como una manera de mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19".

"Mientras el Gobierno no ponga sobre la mesa una transferencia directa de recursos como lo es una Renta Básica de Emergencia, que asegure un ingreso importante a las familias de clase media y de sectores vulnerables del país, es imposible no apoyar esta iniciativa", añadió.

