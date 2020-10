¿Qué pasó?

El diputado Matías Walker (DC), aseguró que no se imaginaba que sería necesario un segundo proyecto que busca permitir el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, ya que esperaba que el Gobierno impulsara medidas para ayudar a las familias más vulnerables.

¿Qué dijo Walker?

En una entrevista con Diario U. de Chile, el parlamentario manifestó que: "La verdad es que estamos en plena implementación del primer retiro del 10%, yo no me imaginaba que iba a ser necesario un segundo retiro. Y no me lo imaginaba porque pensé que el Gobierno iba a adoptar medidas para poder dotar de un ingreso a las familias más vulnerables de clase media".

"Lamentablemente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) termina ahora en octubre, y el Gobierno no ha propuesto una medida alternativa. Frente a la crisis humanitaria y social que están viviendo muchas familias, y no solamente sanitaria, es que miles de ciudadanos nos han planteado la posibilidad de acceder a un segundo retiro", sostuvo.

"Voy a votar a favor del segundo retiro"

El diputado precisó que: "Casi 10 millones de afiliados pudieron retirar sus fondos, no colapsó la economía. Al contrario, sirvió para amortiguar los efectos de la recesión económica que estamos enfrentando y reactivó el consumo. Permitió a miles de familias poder ponerse al día en el pago de sus deudas y eso la gente lo dice a diario. Por eso es que la gente nos ha planteado la posibilidad de acceder a un segundo retiro, dado el escaso impacto que ha tenido el IFE, el Bono Clase Media y los préstamos blandos en relación a lo que fue el primer retiro del 10%".

"Yo voy a votar a favor del segundo retiro, porque creemos que, en circunstancias excepcionales y ante las nulas respuestas del Gobierno, tenemos que darle a las personas la posibilidad de poder elegir, pero hay que tener muy claro los efectos que va a tener el segundo retiro en cuanto al porcentaje de afiliados al sistema que se va a quedar sin ahorros previsionales y tenemos que tener la tranquilidad de que esas personas van a poder tener una jubilación en el Pilar Solidario de nuestro sistema previsional", aclaró.

Afiliados sin fondos

Walker detalló que: "1,9 millones de afiliados ya retiraron todos sus fondos. De haber un segundo retiro, va a haber 4,2 millones de afiliados que van a quedar sin fondos. Y no hay certeza todavía de que todas esas personas podrían acceder al Pilar Solidario que, como sabemos, pertenece al 60% más vulnerable de la población".

"Yo espero que se llegue a un acuerdo para el proyecto de reforma de pensiones que está en el Senado. Son dos proyectos independientes entre sí que están en trámites constitucionales distintos y que están en sedes legislativas distintas", indicó.

"Hay una muy buena propuesta que ha hecho la senadora Carolina Goic sobre la base de aumentar los niveles de solidaridad en el sistema. Me parece básico romper con, de alguna manera, el paradigma del Decreto 3.500 que cada uno se rasca con sus propias uñas e introducir niveles de solidaridad intergeneracional e intrageneracional", aseguró.

Otros parlamentarios que han apoyado el proyecto

Pamela Jiles

Una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Pamela Jiles ha asegurado que al menos 15 diputados del oficialismo han comprometido su voto a favor de la iniciativa.

Karim Bianchi

El diputado independiente es junto con Jiles uno de los patrocinadores de la iniciativa que busca permitir un nuevo retiro del 10% de los fondos de las AFP .

Bianchi aseguró que los opositores al retiro auguraron efectos críticos para el país, pero que ha sido todo lo contrario. "Muchas familias con su dinero, con su trabajo, con su dignidad, han podido salir adelante, y además han dinamizado la economía", indicó el parlamentario.

Ximena Rincón

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, afirmó sobre el tema: "Ante la inoperancia del Gobierno y las necesidades de hombres y mujeres de nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%".

Añadió que "es impresionante cómo los ministros y el propio Presidente Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país. La clase media de nuestro país no califica para los bonos, no tiene préstamos y está ad portas de perder su casa. Creemos que es fundamental que el Presidente Piñera entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

Bancada PC

En una declaración pública, desde la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) lamentaron "que ante la pandemia el Gobierno mantenga total incapacidad de presentar un verdadero plan de protección económica y social para las familias del país. En ese contexto, de crisis económica y absoluta desprotección de los y las trabajadoras, se hace necesario aprobar la iniciativa de un segundo retiro del 10% de los previsionales, por lo que votaremos a favor de esta iniciativa".

Bancada PPD

El jefe de la bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, informó: "Como autores de uno de los proyectos que permitió el primer retiro del 10%, hemos decidido ser consecuentes y respaldar el proyecto que permite un segundo retiro de los fondos previsionales como una manera de mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19".

"Mientras el Gobierno no ponga sobre la mesa una transferencia directa de recursos como lo es una Renta Básica de Emergencia, que asegure un ingreso importante a las familias de clase media y de sectores vulnerables del país, es imposible no apoyar esta iniciativa", añadió.

