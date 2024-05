[VIDEO] Así fue el botellazo a Novak Djokovic que terminó con el jugador tendido en el suelo

El tenista serbio Novak Djokovic recibió un botellazo en su cabeza mientras firmaba autógrafos, tras vencer este viernes al francés Corentin Moutet en el Masters de Roma.

El número uno del mundo en el ranking ATP, justo después de su triunfo ante Moutet por 6-3 y 6-1, se acercó a su fanaticada, momento en que un recipiente de aluminio cayó sobre él.

Apenas se produjo el golpe, el deportista no pudo contener su dolor, posó sus manos en su cabeza y se agachó, manteniéndose varios segundos en esa posición.

De inmediato, "Nole" fue atendido por la organización y trasladado hasta su camarín, en medio de la confusión entre los fanáticos y trabajadores del lugar.

Un video grabado por un testigo que se viralizó rápidamente en redes sociales muestra la caída de la botella sobre el tenista.

Novak Djokovic got hit in the head with a bottle by someone in the crowd and fell and is bleeding.



Shocking lack of security by the Rome tournament.



Someone protect this man.pic.twitter.com/fGnVrYpb4h