En medio de la controversia por el traslado del monumento al general Manuel Baquedano desde Plaza Italia debido a las constantes vanzalizaciones, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, apeló a la ironía para manifestar su descontento por lo que considera una escasa presencia policial en su comuna.

A través de su cuenta de Twitter, el edil publicó: “Hoy iniciamos campaña para trasladar el monumento al General Baquedano a Cerro Navia, así nos aseguramos mínimo 20 carabineros de forma permanente”, texto que muestra el resguardo policial que cuenta el monumento.

Hoy iniciamos campaña para trasladar el monumento al General Baquedano a Cerro Navia, así nos aseguramos mínimo 20 carabineros de forma permanente! pic.twitter.com/pfGluHtiqN — Mauro Tamayo Rozas (@mtamayor) October 22, 2020

¿Qué dice el Consejo de Monumentos Nacionales?

Esta semana se conoció que el Consejo de Monumentos Nacionales se mostró abierto a analizar el traslado del momumento a un lugar donde pueda ser resguardada por el Ejército.

Según las palabras del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, "vamos a ver cuáles son los antecedentes nuevos y evualuar en su mérito si corresponde o no un cambio".

Opiniones divididas en el Gobierno

A nivel gubernamental, las opiniones son diversas como lo expresó el vocero Jaime Bellolio, quien aseguró el lunes que esa no es una opción, argumentando que "el sacarlo de ahí, si bien es una solicitud del Ejército, porque se ha visto vandalizado una y otra vez, me parece que nuestro estado de derecho no puede ser vandalizado. Creo que se vería como una especie de renuncia el hecho de sacarlo".

Por su parte, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, manifestó que es una alternativa que se debe evaluar para evitar que la estatua siga siendo atacada.

En Radio Infinita, el secretario de Estado señaló que "hay que evaluarlo. Yo creo que es un poquito fácil decir 'mira, déjala ahí nomás, es un triunfo para los violentistas', si no soy yo el que la va a custodiar. Es bien fácil decirlo”.

Revisa si eres vocal de mesa

Revisa tu local de votación